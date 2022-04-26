Гутерриш призвал Путина решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»

Во время встречи генсек ООН заявил, что понимает наличие у России ряда претензий по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации в Украине. Он также отметил, что поддерживает усилия Турции по организации диалога с целью урегулирования конфликта.

Затем Гутерриш повторил предложение создать гуманитарную контактную группу по Украине, сообщает РИА Новости. По его словам, ООН готова за два-три дня провести оценку ситуации на «Азовстали» для организации эвакуации гражданских лиц и стать гарантом их эвакуации.

В ответ Путин заявил, что главу ООН ввели в заблуждение и гуманитарные коридоры работают. Также он предложил представителям ООН и Красного креста посмотреть, как содержатся украинские военнопленные.

По словам президента России, он все же рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке.

До этого Гуттериш поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а в понедельник он встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Антониу Гуттериш намерен отправиться в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.