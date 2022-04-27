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Законодательство РК
06:03 27.04.2022

Польша и Болгария заявили о прекращении поставок газа от «Газпрома»

Газ Россия Болгария Польша Фото: pixabay
В польской компании PGNiG и болгарской Bulgargaz заявили, что «Газпром» уведомил их о прекращении поставок газа с 27 апреля. В Польше говорят о намерении добиваться возмещения ущерба, сообщает Zakon.kz.

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила, что российская корпорация «Газпрома» проинформировала ее о прекращении поставок газа по трубопроводу «Ямал-Европа» c 08.00 27 апреля, сообщает Deutshe Welle.

PGNiG добавила, что примет меры для восстановления подачи голубого топлива. Прекращение поставок является нарушением контракта, подчеркнули в компании. Там также указали, что имеют право потребовать возмещения ущерба в связи с нарушением договоренностей.

Позднее в министерстве экономики и промышленности Болгарии сообщили, что болгарская газовая компания Bulgargaz получила от «Газпрома» аналогичное уведомление, касающееся прокачки по «Турецкому потоку».

В «Газпроме» ранее потребовали от Варшавы и Софии заплатить за сырье в рублях. Они отказались выполнять эти условия.

Еврокомиссия до этого назвала оплату российского газа в рублях нарушением санкций в отношении Центробанка и других российских госструктур. Страны ЕС и «большой семерки» отвергли новый вариант оплаты поставок.

Данияр Кунафин
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