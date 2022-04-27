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06:28 27.04.2022

Выпуск российских «Уралов» в Петропавловске прокомментировали в МИИР

Урал Петропавловск Фото: pixabay
Представители Ural Motorcycles приезжали в Петропавловск в частном порядке. Производство планируется развернуть на территории машиностроительного завода «Казтехмаш», сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы обсуждают передислокацию российского завода Ural Motorcycles в Петропавловск. Знаменитые «Уралы» будут сходить с конвейера ужа в самое ближайшее время, сообщает телеканал «Астана».

Переезд связан с запретом ряда стран на импорт техники из России. Планируется, что в Казахстан переедет лишь сборочный цех. А завод в Ирбите продолжит выпускать рамы и элементы корпуса.

Власти Северо-Казахстанской области сообщили, что пока встречи с представителями компании не проводили, но всегда готовы. О господдержке речь не идет.

Производство планируется развернуть на территории машиностроительного завода «Казтехмаш».

По словам представителя пресс-службы акимата СКО Вероники Яковлевой, представители завода приезжали в Петропавловск в частном порядке. Они просмотрели площадки для размещения сборочного производства.

Мы приветствуем все предприятия, которые готовы здесь открыть, потому что это рабочие места, это налогооблагаемая база, это компетенция. Завод «Урал» с «Казтехмашем» проводит переговоры, и даже они уже, по-моему, заключили договор аренды на площади. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Большинство мотоциклов «Урал» идет в западные страны, в том числе в США.

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