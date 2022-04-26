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07:05 26.04.2022

«Урал» перенесет производство мотоциклов в Казахстан

Мотоцикл Урал Петропавловск Фото: pixabay
На самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будет продолжена работа: там будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов, сообщает Zakon.kz.

Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов в казахстанский Петропавловск, сообщает Lenta.ru.

По словам гендиректора компании Ильи Хаита, решение о переносе производства из Ирбита Свердловской области принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России.

Большинство мотоциклов «Урал» идет в западные страны, в том числе в США.

При этом на самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будет продолжена работа: там будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

Данияр Кунафин
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