Массовую гибель тюленей изучают в Мангистау

В Минэкологии отреагировали на сообщения из соцсетей о гибели около 50 тюленей в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас».

На место выехали государственные инспекторы Управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

По состоянию на 23:00 26 апреля специалисты обнаружили 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в различных местах, удаленных друг от друга.

Сотрудники инспекции устанавливают, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как они находятся в разложенном состоянии.

Специалисты обследуют береговую зону и другие участки Каспийского моря для выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных.

Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей.

Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновляться по мере поступления.