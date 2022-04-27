В Алматы водитель нарушил ПДД 92 раза за сутки

В Алматы автомобили с подложными номерами стали выявлять с помощью «Қорғау Сергек», сообщили в Департаменте полиции города.

По данным полиции, за минувшие сутки «Қорғау Сергек» выявил 11 водителей, которые использовали подложные номера.

Ими в течение минувшего дня допущено 790 правонарушений на общую сумму 12 млн тенге. Автомашины задержаны и водворены на специальную штрафную стоянку. В числе оштрафованных водитель, нарушивший ПДД 92 раза. Сумма штрафа составила 1 млн 541 тысяча тенге. Начальник Управления МПС ДП Алматы Манап Саттаров

Кроме этого, полицейские задержали двоих водителей, которые использовали специальные светозвуковые и громкоговорящие сигналы. От управления автомобилем также отстранили семерых пьяных водителей.

Всего с начала года за использование подложных ГРНЗ оштрафовали 171 водителя.

Система «Қорғау Сергек» в пилотном режиме используется с ноября 2021 года.