Водителей элитных машин наказали за лезгинку на дороге в Актау

Фото: Zakon.kz

Водители устроили танцы прямо на проезжей части в Актау. В результате их автомобили водворили на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz

Полиция заметила нарушение ПДД во время мониторинга социальных сетей, пишет lada.kz. "На видео, размещенном в Казнете, водители автомобилей Bentley, Mercedes Benz и Porshe устроили танцы прямо на проезжей части между 5 и 6 микрорайонами", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области. В итоге на автовладельцев составили протоколы, а машины элитных марок отправили на штрафную стоянку. Ранее в Алматы арестовали дерзкого водителя, устроившего дрифт на дороге.

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