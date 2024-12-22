Водителей элитных машин наказали за лезгинку на дороге в Актау
Фото: Zakon.kz
Водители устроили танцы прямо на проезжей части в Актау. В результате их автомобили водворили на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz
Полиция заметила нарушение ПДД во время мониторинга социальных сетей, пишет lada.kz.
"На видео, размещенном в Казнете, водители автомобилей Bentley, Mercedes Benz и Porshe устроили танцы прямо на проезжей части между 5 и 6 микрорайонами", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.
В итоге на автовладельцев составили протоколы, а машины элитных марок отправили на штрафную стоянку.
Ранее в Алматы арестовали дерзкого водителя, устроившего дрифт на дороге.
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