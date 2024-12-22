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Происшествия

Водителей элитных машин наказали за лезгинку на дороге в Актау

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 13:10 Фото: Zakon.kz
Водители устроили танцы прямо на проезжей части в Актау. В результате их автомобили водворили на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz

Полиция заметила нарушение ПДД во время мониторинга социальных сетей, пишет lada.kz.

"На видео, размещенном в Казнете, водители автомобилей Bentley, Mercedes Benz и Porshe устроили танцы прямо на проезжей части между 5 и 6 микрорайонами", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

В итоге на автовладельцев составили протоколы, а машины элитных марок отправили на штрафную стоянку.

Ранее в Алматы арестовали дерзкого водителя, устроившего дрифт на дороге.

Андрей Дюсупов
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