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09:48 27.04.2022

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Футбол ЛЧ Полуфинал Фото: Instagram/championsleague
Состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона, в котором английский «Манчестер Сити» победил «Реал» из Мадрида, сообщает Zakon.kz.

Поединок, который прошел на арене англичан, завершился с минимальным успехом – 4:3 – в пользу хозяев. В составе «горожан» голы забили Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За королевский клуб дважды отличился Карим Бензема, еще один гол в активе Жуниора Винисиуса.

Ответная встреча этих команд состоится 4 мая в Мадриде.

В другом полуфинале поздно вечером 27 апреля встречаются «Ливерпуль» и «Вильярреал». 

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