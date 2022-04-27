«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Поединок, который прошел на арене англичан, завершился с минимальным успехом – 4:3 – в пользу хозяев. В составе «горожан» голы забили Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За королевский клуб дважды отличился Карим Бензема, еще один гол в активе Жуниора Винисиуса.

Ответная встреча этих команд состоится 4 мая в Мадриде.

В другом полуфинале поздно вечером 27 апреля встречаются «Ливерпуль» и «Вильярреал».

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