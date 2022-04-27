09:48 27.04.2022
«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Фото: Instagram/championsleague
Состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона, в котором английский «Манчестер Сити» победил «Реал» из Мадрида, сообщает Zakon.kz.
Поединок, который прошел на арене англичан, завершился с минимальным успехом – 4:3 – в пользу хозяев. В составе «горожан» голы забили Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За королевский клуб дважды отличился Карим Бензема, еще один гол в активе Жуниора Винисиуса.
Ответная встреча этих команд состоится 4 мая в Мадриде.
В другом полуфинале поздно вечером 27 апреля встречаются «Ливерпуль» и «Вильярреал».
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.