Кому можно использовать товарный знак «Сделано в Казахстане»

На рынке РК имеется товарный знак «Сделано в Казахстане», который используют производители, нанося его на фирменные упаковки своих товаров. Является ли данный товарный знак государственным или интеллектуальной собственностью какой-либо организации? И какие необходимо произвести процедуры для законного нанесения данного товарного знака на собственную продукцию? – прозвучал вопрос.

Как следует из ответа Министерства юстиции РК, в Государственном реестре товарных знаков РК словесное обозначение «Сделано в Казахстане» не зарегистрировано.

Согласно ст. 5 ЗРК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Минюст РК

При этом не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью (являющихся общепринятыми символами и терминами; имеющих прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются).

В этой связи товарный знак, состоящий исключительно из словесного обозначения «Сделано в Казахстане», зарегистрирован быть не может. Использование словесного обозначения «Сделано в Казахстане» при маркировке продукции, произведенной в Казахстане, не нарушает исключительных прав на интеллектуальную собственность третьих лиц в том случае, если оно не используется в сочетании с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным на третьих лиц, – пояснили в Минюсте.

Как отметили в ведомстве, предприниматели вправе подать заявку на регистрацию товарного знака, состоящего из комбинации обозначений (изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные), где обозначения, не обладающие различительной способностью, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов в случае, если они не занимают в нем доминирующего положения (дискламация).