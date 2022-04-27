Лидером чемпионата КПЛ стал «Ордабасы» из Шымкента

Начало восьмого тура ознаменовалось встречей фаворитов: в двух матчах встречались четыре команды, которые входят в пятерку лучших турнирной таблицы КПЛ. «Ордабасы», переиграв «Кайрат» – 2:1, с пятого места поднялся на первое. Южане добились успеха благодаря голам Эльхана Астанова и Сержа Ньюадзи, у алматинцев отличился Артур Шушеначев.

Стоит отметить, что французско-тоголезский нападающий «Ордабасы» и сборной Того Серж Ньюадзи возглавил список лучших бомбардиров чемпионата, на его счету 6 мячей.

Также один из важных и центральных поединков прошел в Костанае, где «Тобол» принимал «Астану». Матч чемпионов и вице-чемпионов Казахстана 2021 года завершился боевой ничьей – 1:1. На гол костанайца Жарко Томашевича столичный клуб ответил мячом Педро Эуженио.

«Кызыл-Жар» – «Мактаарал»

«Акжайык» – «Аксу»

«Каспий» – «Шахтер»

«Туран» – «Атырау»

«Тараз» – «Актобе»

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