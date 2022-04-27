Таксопарки обяжут увеличить количество инватакси в Казахстане

Как отметил депутат Елнур Бейсенбаев, законопроектом предусматривается ряд норм в целях недопущения дискриминации в отношении лиц с инвалидностью.

Так, предлагается заменить слова инвалид, ребенок-инвалид, инвалид Великой Отечественной войны словами лицо с инвалидностью, ребенок с инвалидностью, лицо с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечий, заболеваний, полученных в период ВОВ.

Также законопроектом предлагается поправка, в рамках которой таксопарки на каждые десять такси должны будут обеспечивать одно такси, приспособленное для лиц с инвалидностью. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством таксопарки на каждые 30 такси должны обеспечивать такое такси. Внесены изменения по приобретению автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью на регулярных маршрутах. Елнур Бейсенбаев

Кроме того, теперь одному из родителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, или законному представителю предлагают возмещать стоимость расходов первой необходимости – размещение, питание и спальное место. Данная инициатива позволит получить всестороннее санаторно-курортное лечение детям с инвалидностью из малообеспеченных семей и отдаленных районов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день только в трех регионах – Нур-Султане, Карагандинской и Павлодарской областях – через местный бюджет были предусмотрены средства для сопровождающих законных представителей.