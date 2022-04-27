Евсеев одержал третью победу подряд на «Челленджере» в Италии

28-летний алматинец в первом круге основной сетки переиграл хозяина кортов, опытного Алессандро Джианесси, 160 ракетку мира. Денис Евсеев победил в стартовом сете на тай-брейке – 7:5, и далее, ведя при счете 3:2, его соперник отказался от борьбы. Во втором круге казахстанца ждет еще один представитель Италии – Жиан Марко Морони.

Напомним, Евсеев вышел из квалификации, обыграв там итальянца Габриеля Камилли и Владислава Орлова (Украина). Победное шествие алматинца в Риме не смог поддержать Тимофей Скатов. Североказахстанец уступил в 1/16 финала английскому спортсмену Джеку Драперу – 2:6, 1:6.

Фото: Instagram/dmitrypopko

Так же успешно стартовал еще один казахстанец – Дмитрий Попко – на турнире в Чехии. Теннисист из Нур-Султана за выход во второй круг Ostra Group Open был сильнее Себастьяна Офнера из Австрии – 7:6, 3:6, 6:4. На этих же соревнованиях стадию отборочного этапа не смог пройти Григорий Ломакин. Темиртауский спортсмен проиграл представителю Польши Даниелю Михалскому – 3:6, 1:6.

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