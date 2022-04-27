Евсеев одержал третью победу подряд на «Челленджере» в Италии
28-летний алматинец в первом круге основной сетки переиграл хозяина кортов, опытного Алессандро Джианесси, 160 ракетку мира. Денис Евсеев победил в стартовом сете на тай-брейке – 7:5, и далее, ведя при счете 3:2, его соперник отказался от борьбы. Во втором круге казахстанца ждет еще один представитель Италии – Жиан Марко Морони.
Напомним, Евсеев вышел из квалификации, обыграв там итальянца Габриеля Камилли и Владислава Орлова (Украина). Победное шествие алматинца в Риме не смог поддержать Тимофей Скатов. Североказахстанец уступил в 1/16 финала английскому спортсмену Джеку Драперу – 2:6, 1:6.
Фото: Instagram/dmitrypopko
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.