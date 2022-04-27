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Законодательство РК
12:45 27.04.2022

Казахстанцы смогут пожаловаться на школьные столовые и туалеты

школьная столовая Фото: Zakon.kz
Республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых «Балаға лайық» запустил Комитет по охране прав детей МОН РК, передает Zakon.kz.

В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций.

Через такой краудсорсинг и привлечение большого количества заинтересованных лиц будут выявлены организации образования, где нет теплых туалетов и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.

Законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, находятся в ведении акиматов. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов о необходимости принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов и школьного меню. Мы держим этот вопрос на контроле, и проведение акции поможет в выявлении организаций образования, где условия для комфортного пребывания детей в школе созданы не на должном уровне. Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Администрациям школ будет дано время для устранения нарушений. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет. Школьники, педагоги, родители также могут сообщить о росте цен в школьных столовых, насколько они удовлетворены школьным меню и в каких столовых продается вредная продукция – фастфуды, газированные напитки. Зампредседателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули

Условия проведения акции

Все заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp и Telegram по номеру 8 700 699 04 46. Желающие могут направить фото и видео санузлов и столовых через социальные сети Instagram и Tiktok с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq.

Видео должно быть продолжительностью не более двух минут, фото – не более 10 снимков. При этом обязательно нужно указать наименование организации образования и ее адрес.

Также материалы могут быть представлены в виде журналистских сюжетов о проблемах соблюдения требований в школьных столовых (пищеблоках), санитарных узлах организаций образования.

Специально созданная рабочая группа даст оценку поступившим материалам, затем направит поступившие фото и видео в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений.

После того, как будет проведена работа над ошибками, в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых до и после.

Школьники, учителя, родители и другие заинтересованные лица могут сообщить, к примеру, об отсутствии санитарных условий, нерабочих смесителях, некачественном питании в школьных столовых и др. Мы призываем всех принять активное участие в акции и сделать организации образования комфортными и безопасными. Кстати, участники акции могут отправлять фото и видео школьных туалетов и столовых как не соответствующих нормам, так и образцовых. По итогам акции будут отмечены лучшие школы, где созданы комфортные условия для обучения и пребывания детей.Элина Паули
Анастасия Стативкина
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