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13:58 27.04.2022

Чемпионат России по шахматам приостановлен в связи со смертью одной из участниц

Шахматы Смерть юной шахматистки Фото: pexels
Федерация шахмат России досрочно прервала детское первенство России по шахматам в Краснодарском крае. Данное решение связано с трагической гибелью участницы этих соревнований, передает Zakon.kz.
В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины Сергеевны (2009 г.р.) Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.Федерация шахмат России

Как сообщается в Telegram-канале 112, юную шахматистку загрызли собаки.

Чемпионат России по шахматам проходил в Сочи среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет, среди юниоров и юниорок до 21 года.

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