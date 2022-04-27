13:58 27.04.2022
Чемпионат России по шахматам приостановлен в связи со смертью одной из участниц
Фото: pexels
Федерация шахмат России досрочно прервала детское первенство России по шахматам в Краснодарском крае. Данное решение связано с трагической гибелью участницы этих соревнований, передает Zakon.kz.
В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины Сергеевны (2009 г.р.) Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.Федерация шахмат России
Как сообщается в Telegram-канале 112, юную шахматистку загрызли собаки.
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Чемпионат России по шахматам проходил в Сочи среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет, среди юниоров и юниорок до 21 года.