15:18 27.04.2022
На 17,5 млн тенге оштрафовали «Алматинские тепловые сети»
Фото: Zakon.kz
Штраф за ряд выявленных по итогам проверок нарушений должен будет оплатить поставщик горячей воды и отопления в Алматы ТОО «Алматинские тепловые сети». Данный факт подтвержден двумя судебными инстанциями, передает Zakon.kz.
Основанием для штрафа послужила внеплановая проверка деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» со стороны Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы.
По результатам внеплановой проверки установлено, что за период с 1 декабря 2019 года по 30 декабря 2021 года ТОО «Алматинские тепловые сети» заключало договора с потребителями без выполнения технических условий, а также выявлены нарушения в заключении и составлении типовых договоров на оказание услуг теплоснабжения. В рамках проверки также установлено, что ТОО «Алматинские тепловые сети», являясь субъектом естественной монополии, оказывающим услуги предоставления тепловой энергии и горячего водоснабжения в Алматы, не предоставило потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге. ДКРЕМ Алматы
Специалисты антимонопольного органа также выявили, что договоры между АлТС и потребителями на оказание услуг теплоснабжения отличались по содержанию от Типовых договоров, утвержденных приказом министра национальной экономики от 24 июня 2019 года № 58.
За данные нарушения, которые противоречат подпунктам 5 и 8 пункта 2 статьи 26 закона РК «О естественных монополиях», ДКРЕМ составил протоколы об административных правонарушениях, но АлТС не согласился с данным решением ДКРЕМ и подал на антимонопольный орган иск в суд.
Постановлением суда от 10 марта 2022 года ТОО «Алматинские тепловые сети» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных нарушениях». Таким образом, субъект за нарушение своих обязательств привлечен к ответственности в виде наложения штрафа в размере 17 502 000 тенге. Кроме того, Алматинский городской суд 21 апреля 2022 года оставил без изменений постановление суда от 10 марта 2022 года. ДКРЕМ Алматы