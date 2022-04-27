На 17,5 млн тенге оштрафовали «Алматинские тепловые сети»

Основанием для штрафа послужила внеплановая проверка деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» со стороны Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы.

По результатам внеплановой проверки установлено, что за период с 1 декабря 2019 года по 30 декабря 2021 года ТОО «Алматинские тепловые сети» заключало договора с потребителями без выполнения технических условий, а также выявлены нарушения в заключении и составлении типовых договоров на оказание услуг теплоснабжения. В рамках проверки также установлено, что ТОО «Алматинские тепловые сети», являясь субъектом естественной монополии, оказывающим услуги предоставления тепловой энергии и горячего водоснабжения в Алматы, не предоставило потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге. ДКРЕМ Алматы

Специалисты антимонопольного органа также выявили, что договоры между АлТС и потребителями на оказание услуг теплоснабжения отличались по содержанию от Типовых договоров, утвержденных приказом министра национальной экономики от 24 июня 2019 года № 58.

За данные нарушения, которые противоречат подпунктам 5 и 8 пункта 2 статьи 26 закона РК «О естественных монополиях», ДКРЕМ составил протоколы об административных правонарушениях, но АлТС не согласился с данным решением ДКРЕМ и подал на антимонопольный орган иск в суд.