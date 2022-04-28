Домашние животные болеют особенным штаммом COVID-19 – ветеринар

Как пояснила специалист ветеринарной клиники «Талисман» Анастасия Полянская, если опираться на данные ВОЗ и на ветеринарную номенклатуру, то такого понятия, как заболевание COVID-19 у животных нет. То есть, животные не могут заразиться штаммом COVID-19, вирус опасен только для людей.

Однако, как уточнила Анастасия Полянская, в большом семействе коронавирусов существуют отдельные штаммы, которые способны поражать организм собак и кошек, - все эти вирусы разные и лишь отдаленно связаны друг с другом.

COVID-19 – заболевание, изначально вызванное новым видом коронавируса (SARS-CoV-2), у которого в дальнейшем были выявлены дополнительные штаммы.

Специалист ветклиники напомнила, что Всемирная организация здравоохранения узнала о новом вирусе COVID-19 31 декабря 2019 года, получив сообщение о ряде зафиксированных случаев заражения вирусной пневмонией в китайском городе Ухань.

Коронавирусная инфекция считается очередным вариантом вируса, природным резервуаром которого являются летучие мыши. Возможно, мутация произошла из-за одного из предшествующих вариантов коронавирусов, но точных данных на сегодняшний день нет. Ученым до сих пор не удалось установить, как именно произошло первичное заражение человека. Кроме того, не исключается несколько вариантов возникновения этой инфекции. Анастасия Полянская

Ветеринар развеяла опасения некоторых пользователей соцсетей, которые считают возможным заразиться коронавирусом от мух или через укус комаров. По словам Полянской, на сегодняшний день нет фактических данных о том, что эти насекомые способны служить возбудителями заболевания COVID-19.

Кроме того, специалист подробно ответила на вопрос, могут ли домашние животные заболеть коронавирусом. Полянская объяснила, что у кошек и собак существует энтеральный коронавирус. У кошек он именуется FCoV, и имеет кишечную форму. Заражение происходит фекально-оральным путем.

У собак и кошек есть свои типы коронавируса, межвидовой тип передачи между этими четвероногими не был доказан. Таких данных на сегодняшний день не имеется. Собака может заразить собаку, а кошка – кошку, - рассказала ветеринар.

Полянская уточнила, что восприимчивы к заболеванию чаще молодые животные до года, а болезнь может носить кишечную форму, которая проявляется в виде вялости в поведении животного, снижения аппетита (иногда, до полного отказа в еде).

Собак мучает диарея, иногда с примесью крови и слизи. У них наблюдается болезненность живота и воспаление желудочно-кишечного тракта. В таких ситуациях животное необходимо показать ветеринарному врачу, который сможет отличить это заболевание от других заболеваний с похожей симптоматикой.

Симптомы коронавируса у кошек могут проявляться совершенно незаметно. У молодых животных может проявиться диарея с прожилками крови, вялость, срыгивание. Острого течения заболевания у кошек, как правило, не отмечается, через 1-2 дня все нормализуется. По статистике, около 90% кошачьей популяции не инфицированы коронавирусом, но его наличие в организме еще не означает, что животное заболело. Анастасия Полянская

Также специалист ветклиники рассказала о недавнем случае, когда в Сети появилась информация о вспышке заболевания коронавирусной инфекцией у питомцев в приюте.

У нас в Алматы был случай. В соцсети появилась публикация, что якобы в одном из приютов вспышка заболевания – эпидемия коронавируса. Но, если разбираться, в приютах в большинстве кошек - уличные, с неизвестным статусом санобработок и ранее перенесенных заболеваний. Положительный результат кишечного заболевания кошек был выявлен совершенно случайно и люди, по незнанию, начали бить тревогу. Если протестировать животных по городу, то, скорее всего, тесты будут положительными. Анастасия Полянская

Ветеринар пояснила, что только в случаях проявления клинической симптоматики заболевания животного владельцу стоит насторожиться. Врач рассказала, по каким проявлениям питомца можно судить об возможном вирусе.

Если у животного наблюдается слабость, плохой аппетит, диарея – следует показаться ветеринарному врачу, так как после периода заболевания может произойти мутация вируса, которая переходит в перитонит, что приводит к фатальному исходу. Анастасия Полянская

Также она подчеркнула, что COVID-19 у кошек или собак и коронавирусный энтерит кошек или собак – это абсолютно разные заболевания, которые между собой не взаимосвязаны.

Специалист рассказала, чем опасно заболевание коронавируса у кошек, уточнив, что осложнения заболевания у них происходит из-за мутирования вируса.

Негативные последствия заболевания коронавирусом у кошек происходит при мутировании вируса, то есть при его непосредственном взаимодействии с геномами – с ДНК и РНК. Но это происходит примерно в 10% случаев. Мутация способна произойти в течение полугода. Ученые считают, что факторами риска могут послужить: стресс, переезд, прививание, хирургические операции, переохлаждение или перегрев, генетические предрасположенности, хронические недуги. Анастасия Полянская

По ее словам, в настоящее время известны две разновидности мутированного вируса: FIP (ФИП) – коронавирус кошек, инициирующий развитие инфекционного перитонита у животного, который, в свою очередь, разделяется на две формы – влажной и сухой разновидностей.

При поражении FIP в организме происходят серьезные расстройства, которые часто заканчиваются смертью животного. Именно поэтому FIP находится в ветеринарной практике в первой тройке болезней, приводящих к смертельному исходу, после заболевания вирусом панлейкопении (FPV) и вирусом иммунодефицита кошек.

Инкубационный период у инфекционного перитонита кошек может составлять от двух до четырех недель, а ослабленное животное заболевает на третий или четвертый день. Если после указанного периода симптоматика у животного не проявилась, это значит, что вирус не мутировал и питомец стал просто носителем инфекции. Анастасия Полянская

Какие могут быть симптомы у инфекционного перитонита?

Чаще всего это проявляется в виде потери массы тела, изменения структуры шерсти, ухудшения аппетита. При влажной форме перитонита можно заметить изменение качества дыхания или же на фоне общей худобы увеличение живота в размере. Это может свидетельствовать о наличии жидкости в брюшной полости.

Лечение

Как отметила ветеринар, специфического лечения коронавирусной инфекции у кошек и собак на сегодняшний день не разработано. Это все симптоматическая терапия. Назначается наблюдение в течение полугода для препятствования развития FIP.

Что касаемо инфекционного перитонита, то до 2019 года это заболевание считалось неизлечимым, но на сегодняшний день есть весьма перспективные препараты, которые дают многообещающие результаты, – подчеркнула специалист ветклиники.

По словам Полянской, в настоящее время нет доказательств, что собаки и кошки могут передавать людям COVID-19, но животные могут выступать чисто механическими переносчиками этого заболевания (то есть переносить на шерсти частички вируса), но при этом не иметь клинических симптомов заболевания.

Если у вас есть домашний питомец, необходимо после контакта с ним тщательно мыть руки. Если животное заболело, чтобы уберечь себя от инфекции, необходимо соблюдать расстояние не менее метра с животным, проводить регулярную дезинфекцию поверхностей, их обработку. Не прикасаться руками к глазам, ко рту и носу после общения с животным. Анастасия Полянская

Вместе с тем ветеринар подчеркнула, что в Казахстане нет данных о зафиксированных случаях заболевания COVID-19 у домашних животных и нет возможности диагностировать это заболевание.