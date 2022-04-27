Саят Абдрахманов: Победа Шавката над Мэгни будет серьезной заявкой в карьере

Как передает вестник ММА, Саят Абдрахманов доволен, что Шавкату достался очень авторитетный американский боец. Он считает, что Нил – серьезный соперник. Победа над ним будет серьезной заявкой в будущей карьере Шавката Рахмонова.

Очень круто, что повезло выцепить Нила Мэгни. Из Топ-10 любого дивизиона получить крайне сложно, они предпочитают драться между собой. Мэгни – очень хороший соперник для Рахмонова. Если Шавкату удастся удосрочить его – это станет очень большой заявкой. Шавкат проведет заключительную часть сборов в Америке, куда вылетит, скорее всего, через 3-4 недели. Саят Абдрахманов

Поединок между Нилом Мэгни и Шавкатом Рахмоновым пройдет 25 июня на турнире UFC Fight Night в США. Также был затронут вопрос о возможном бое «Номада» с Хамзатом Чимаевым.

Этот бой хотят только фанаты из СНГ, а нужно, чтобы хотели везде, в том числе в Штатах, поэтому сейчас нет смысла. Хамзат заслуживает подраться за титул, он на пару шагов впереди Шавката. Для Рахмонова сравнение с Чимаевым – это плюс, есть чему поучиться. В случае победы Шавката над Нилом можно претендовать на еще одного топового соперника, а затем рассматривать и Хамзата. Саят Абдрахманов

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