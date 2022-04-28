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11:00 28.04.2022

«Банк Хоум Кредит» обеспечил сотрудников службы скорой помощи новой униформой

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В свой профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи – сотрудники алматинской станции скорой помощи получили 2060 комплектов новой служебной униформы. Подарок был сделан «Банком Хоум Кредит».
Все мы помним трагические события, произошедшие в январе 2022 года в нашей стране, и знаем, какое геройство проявили наши медики, спасая раненых и пострадавших в беспорядках людей, зачастую рискуя собственной жизнью. Я всегда с глубоким уважением относился к работе всех медицинских работников и считаю, что это не профессия, а настоящее призвание – спасать человеческие жизни.Председатель правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Кирил Бачваров

По его словам, в последние годы казахстанские врачи непрерывно находятся на передовой – в том числе благодаря их профессионализму Казахстан победил в борьбе с пандемией коронавируса.

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Фото: Банк Хоум Кредит

Как отметил Кирил Бачваров, он искренне рад, что нашлась возможность отблагодарить и поддержать казахстанских медиков, изготовив для них специальную униформу.

алматы, скорая помощь, униформа, обновление, Банк Хоум Кредит

Фото: Банк Хоум Кредит

Главный врач службы медицинской помощи Ербол Сарсенбаев рассказал, что давно мечтал переодеть своих сотрудников, особенно – в весенне-летний сезон, так как прежняя униформа была неудобной, а главное – в ней было жарко.

По его словам, казахстанские конструкторы учли всевозможные нюансы, отражающие специфику работы сотрудников скорой помощи.

Для того, чтобы униформа была не только узнаваемой, удобной и практичной, но и красивой, был разработан небанальный дизайн, использованы яркие цвета и вышивка, а также подобрана соответствующая фурнитура. Для большего комфорта врачей при пошиве униформы использовались ткани с добавлением хлопчатобумажных волокон, чтобы обеспечить легкость комплекта, его гигроскопичность и износостойкость. На костюмах врачей нашита специальная светоотражающая лента, чтобы сотрудники были заметны в темное время суток.

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Фото: Банк Хоум Кредит

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» с большим вниманием относится к социальным проектам. В 2020 году в рамках глобальной инициативы по борьбе с COVID-19 финансовый институт передал медучреждениям Казахстана 130 тыс. медицинских масок.

Партнерский материал

Динара Халдарова
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