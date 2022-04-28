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17:53 28.04.2022

«Потенциально опасный» астероид приближается к Земле

планета земля, космос Фото: pexels
Он может быть в два раза больше 381-метрового небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Астрономы сообщили, что этот космический объект приблизится к Земле 9 мая, передает Zakon.kz.

Астероид под названием 418135 (2008 AG33) выйдет на орбиту Земли 28 апреля со скоростью, более чем в 30 раз превышающей скорость звука, — 37 400 км/ч. Об этом пишет Live Science.

Сообщается, что астероид пролетит мимо планеты Земля 9 мая, на безопасном расстоянии. Предполагаемый диаметр небесного тела – от 380 до 860 м и оно будет двигаться со скоростью примерно 40 700 км/ч, когда приблизится к Земле.

NASA помечает любой космический объект, приближающийся к Земле на расстояние 193 млн км, быстродвижущийся объект в пределах 7,5 млн км — как «потенциально опасный».

После того, как объекты получают свое обозначение, специалисты внимательно следят за ними, изучая любые отклонения от предсказанной ранее траектории.

Анастасия Беньяминова
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