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18:51 27.04.2022

Голубев и Мартен обыграли одну из лучших теннисных пар в мире

Теннис 1/4 финала Мюнхен Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с французом Фабрисом Мартеном прошли в четвертьфинал грунтового турнира АТР250 в Мюнхене, победив на старте одну из ведущих пар мира – сербов Николу Мектича и Мате Павича, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-французская пара оказалась сильнее соперников в двух партиях – 6:4, 7:5.

Сербские теннисисты были посеяны под первыми номерами. Мате Павич занимает в мировом парном рейтинге третью строчку, а его коллега Никола Мектич – шестую позицию.

Матч продлился один час и двадцать пять минут.

Продолжает радовать другой казахстанский теннисист – Денис Евсеев, который после успешных игр в одиночке прошел во второй круг «Челленджера» на кортах Рима в парном разряде. Они в дуэте с голландцем Гленном Смитсом переиграли Дениса Молчанова (Украина) и Никласа Шелла (Германия – 3:6, 6:3, 10:5.

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