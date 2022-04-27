Голубев и Мартен обыграли одну из лучших теннисных пар в мире

Казахстанско-французская пара оказалась сильнее соперников в двух партиях – 6:4, 7:5.

Сербские теннисисты были посеяны под первыми номерами. Мате Павич занимает в мировом парном рейтинге третью строчку, а его коллега Никола Мектич – шестую позицию.

Матч продлился один час и двадцать пять минут.

Продолжает радовать другой казахстанский теннисист – Денис Евсеев, который после успешных игр в одиночке прошел во второй круг «Челленджера» на кортах Рима в парном разряде. Они в дуэте с голландцем Гленном Смитсом переиграли Дениса Молчанова (Украина) и Никласа Шелла (Германия – 3:6, 6:3, 10:5.

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