Всемирный банк: Мир столкнулся с самым масштабным товарным шоком

Последствия ощутят люди по всему миру. Ожидается рост цен на все важнейшие товары – от энергоресурсов до пшеницы и хлопка, пишет Bloomberg.

В целом это самый большой товарный шок, который мы пережили с 1970-х годов. Как и тогда, он усугубляется резким ростом ограничений в торговле продовольствием, топливом и удобрениями. Вице-президент Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Индермит Гилл

Кризис в Украине способен продолжительно поддерживать мировую инфляцию, а рост цен на энергоносители, влекущий удорожание удобрений, будет вести к нехватке продовольствия и тормозить прогресс в сокращении глобальной бедности.

По прогнозу Всемирного банка, цены на уголь и природный газ в Европе достигнут рекордно высокого уровня: в этом году газ может подорожать более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Так, эксперты ВБ предсказывают рост цен на пшеницу более чем на 40% и удвоение цен на газ до конца 2022 года. Контракты на Brent будут торговаться на уровне в среднем $100 за баррель. Цены на металлы вырастут на 16% в 2022 году, затем снизятся в 2023 году, но при этом останутся на высоком уровне.

Резкий рост цен на энергоносители и, как следствие, стоимости удобрений может привести к нехватке продовольствия и затормозить прогресс в сокращении бедности в мире.