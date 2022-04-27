В Акмолинской области прошел День призывника

Как передает Управление внутренней политики региона, местом проведения стал Флагшток областного центра, где наряду с будущими защитниками Отечества собрались их родные и близкие, члены военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных сил, а также студенческая молодежь города.

С приветственным словом выступил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Наша армия отличается высоким уровнем боевой подготовки, качественным мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально-техническим обеспечением. Служба в рядах Вооруженных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца, нравственной школой патриотизма, основанной на героических традициях старших поколений. Желаю удачи молодым людям, отправляющимся исполнять свой воинский долг перед Родиной! Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

Фото: ГУ «Управление внутренней политики Акмолинской области»

В ходе мероприятия благодарственными письмами акима Акмолинской области за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения был награжден ряд сотрудников Департамента обороны, руководители военно-патриотических клубов, а также ветераны Вооруженных сил страны.

Также от имени руководителя области будущим защитникам Родины вручены подарочные вещмешки с необходимым армейским набором.

Сегодняшний призыв считаю символичным, буквально через несколько дней наша страна будет отмечать 30-летие создания Вооруженных сил. Наши земляки достойно несут службу во всех подразделениях Вооруженных сил, опираясь на пример своих легендарных дедов. Председатель Акмолинского областного филиала «Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан» Жанат Ережепов

Фото: ГУ «Управление внутренней политики Акмолинской области»

К слову, порядка двух тысяч акмолинцев несут службу по защите Отечества в рядах Вооруженных сил, а также в высших военных учебных заведениях обучаются более 50 наших земляков.