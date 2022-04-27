Toyota Land Cruiser сгорел на трассе в Павлодарской области

Сообщение о горящем автомобиле поступило на пульт «101» ДЧС Павлодарской области 27 апреля 2022 года в 18:33.

Land Cruiser горел между селом Мичурино и селом Павлодарским. Машина полностью выгорела, площадь пожара составила три кв. м.