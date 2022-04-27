20:33 27.04.2022
Toyota Land Cruiser сгорел на трассе в Павлодарской области
Фото: скриншот из видео
Сообщение о горящем автомобиле поступило на пульт «101» ДЧС Павлодарской области 27 апреля 2022 года в 18:33.
Land Cruiser горел между селом Мичурино и селом Павлодарским. Машина полностью выгорела, площадь пожара составила три кв. м.
Огонь ликвидирован в 19:01. На месте работали три человек личного состава и одна единица техники ДЧС Павлодарской области. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области