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20:33 27.04.2022

Toyota Land Cruiser сгорел на трассе в Павлодарской области

Трасса Павлодарская область Фото: скриншот из видео
Японский внедорожник Toyota Land Cruiser сгорел в Павлодарской области, передает Zakon.kz.

Сообщение о горящем автомобиле поступило на пульт «101» ДЧС Павлодарской области 27 апреля 2022 года в 18:33.

Land Cruiser горел между селом Мичурино и селом Павлодарским. Машина полностью выгорела, площадь пожара составила три кв. м.

Огонь ликвидирован в 19:01. На месте работали три человек личного состава и одна единица техники ДЧС Павлодарской области. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Константин Вноровский
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