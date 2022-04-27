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Законодательство РК
21:11 27.04.2022

Ситуация в Украине: Россия прекращает поставки газа, Еврокомиссия обещает новые санкции

Ситуация в Украине 27 апреля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, заявил, что Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны. Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается, передает Zakon.kz.

  • Россия и США обменяли американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

  • Швейцария объявила о введении новых санкций в отношении РФ, речь в том числе идет о запрете на импорт угля, а также эмбарго на поставки других товаров, которые представляют собой важный источник дохода для России.

  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается. Он уточнил, что «не хотел бы спекулировать на эту тему».

  • Москва предупредила Варшаву, что поставки российского газа в Польшу прекратятся со среды после отказа Польской нефтегазовой компании (PGNiG) платить за энергоносители в рублях.

  • Также с 27 апреля «Газпром» остановит поставки газа и Софии. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Болгарии. Соответствующее уведомление «Булгаргаз» получил во вторник.

  • Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, заявил, что если кто-то со стороны решит вмешаться в ситуацию в Украине и начнет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, «ответные удары будут молниеносными».

  • По словам Владимира Путина, Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны.

  • Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны, входящие в Евросоюз, интенсивно работают над разработкой шестого пакета санкций. Она добавила, что особое внимание при обсуждении уделяется теме нефти.

  • Британские СМИ со ссылкой на новое исследование Greenpeace пишут, что с 24 февраля Великобритания импортировала российской нефти на 220 млн фунтов. Это около 1,9 млн баррелей.

  • Международный комитет Красного Креста готов содействовать согласованию мероприятий по эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

  • В Европейском банке реконструкции и развития заявили, что на данный момент экономика Украины продолжает функционировать примерно на 60-70%.

  • Bloomberg: запасы вооружений США могут закончиться через несколько месяцев, если Америка продолжит отправлять оружие в Украину. Об этом, по информации агентства, заявили на слушаниях в Конгрессе США эксперты в области обороны.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Путин Владимир США Украина
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