Ситуация в Украине: Россия прекращает поставки газа, Еврокомиссия обещает новые санкции

Россия и США обменяли американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

Швейцария объявила о введении новых санкций в отношении РФ, речь в том числе идет о запрете на импорт угля, а также эмбарго на поставки других товаров, которые представляют собой важный источник дохода для России.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается. Он уточнил, что «не хотел бы спекулировать на эту тему».

Москва предупредила Варшаву, что поставки российского газа в Польшу прекратятся со среды после отказа Польской нефтегазовой компании (PGNiG) платить за энергоносители в рублях.

Также с 27 апреля «Газпром» остановит поставки газа и Софии. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Болгарии. Соответствующее уведомление «Булгаргаз» получил во вторник.

Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, заявил, что если кто-то со стороны решит вмешаться в ситуацию в Украине и начнет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, «ответные удары будут молниеносными».

По словам Владимира Путина, Россия не может допустить создание антироссийских территорий вокруг страны.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны, входящие в Евросоюз, интенсивно работают над разработкой шестого пакета санкций. Она добавила, что особое внимание при обсуждении уделяется теме нефти.

Британские СМИ со ссылкой на новое исследование Greenpeace пишут, что с 24 февраля Великобритания импортировала российской нефти на 220 млн фунтов. Это около 1,9 млн баррелей.

Международный комитет Красного Креста готов содействовать согласованию мероприятий по эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

В Европейском банке реконструкции и развития заявили, что на данный момент экономика Украины продолжает функционировать примерно на 60-70%.