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23:20 27.04.2022

Ученые нашли новый способ бросить курить с помощью стимуляции мозга

Стимуляция мозга Фото: pixabay
Группа французских ученых из Университетского больничного центра Дижон-Бургундия нашла способ заставить курильщиков бросить курить с помощью неинвазивной стимуляции мозга, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы описаны в журнале Addiction.

Группа французских ученых из Университетской больницы Дижона провела семь исследований, участие в которых приняли 699 взрослых курильщиков, желающих избавиться от пагубной привычки.

В ходе ряда исследований французские ученые выяснили, что у тех, кто получал NIBS, вероятность длительного воздержания от курения сигарет увеличивалась в 2,39 раза.

Две самые популярные формы NIBS — это транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) и транскраниальная магнитная стимуляция (TMS).

tDCS посылает постоянный ток низкой интенсивности через мозг с помощью электродов, размещенных на коже головы пациента. Слабый электрический ток модулирует возбудимость нейронов.

В TMS используется металлическая катушка, которая помещается на коже головы пациента. Катушка генерирует магнитные импульсы, которые индуцируют кратковременные электрические токи в кортикальной ткани. В зависимости от частоты импульсов возбудимость целевой области либо увеличивается, либо уменьшается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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