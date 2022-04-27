Ученые нашли новый способ бросить курить с помощью стимуляции мозга

Результаты работы описаны в журнале Addiction.

Группа французских ученых из Университетской больницы Дижона провела семь исследований, участие в которых приняли 699 взрослых курильщиков, желающих избавиться от пагубной привычки.

В ходе ряда исследований французские ученые выяснили, что у тех, кто получал NIBS, вероятность длительного воздержания от курения сигарет увеличивалась в 2,39 раза.

Две самые популярные формы NIBS — это транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) и транскраниальная магнитная стимуляция (TMS).

tDCS посылает постоянный ток низкой интенсивности через мозг с помощью электродов, размещенных на коже головы пациента. Слабый электрический ток модулирует возбудимость нейронов.

В TMS используется металлическая катушка, которая помещается на коже головы пациента. Катушка генерирует магнитные импульсы, которые индуцируют кратковременные электрические токи в кортикальной ткани. В зависимости от частоты импульсов возбудимость целевой области либо увеличивается, либо уменьшается.