Избегают серьезных отношений: назван Топ-4 знаков зодиака

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-4 вошли рожденные под такими созвездиями, как Водолей, Стрелец, Близнецы и Овен.

По мнению астрологов, представители этих четырех знаков зодиака ценят собственную свободу больше, чем продолжительные отношения с одним-единственным партнером, и всеми силами стараются избегать чего-то серьезного и продолжительного.

Водолеи – любители новых знакомств, они предпочитают иметь выбор и в то же самое время поддерживать отношения с уже привычными партнерами. Рожденные под этим созвездием любят проживать эту жизнь на максимум и получать удовольствие от всего, в том числе ничего не обещающего флирта.

Если на горизонте Водолеев покажется особенный человек, он сможет растопить их сердце, но пока представители этого знака выбирают отношения без обязательств.

Стрелец активнее всего ищет отношения без обязательств, так как является одним из самых ветреных знаков зодиака. Все, кто пытается посягнуть на его любимую свободу, проигрывают наверняка.

Конечно, и Стрельцы в какой-то момент могут найти «своего» человека и остепениться, но пока этого не произошло, они будут наслаждаться легкими и ничего не значащими отношениями.

Близнецы хватаются за любую возможность отлично провести время с понравившимся партнером в силу присущей им неопределенности.

В таких скоропалительных романах им подворачивается прекрасный случай удовлетворить свойственное им любопытство.

Овен. Для представителей этого созвездия являются нормой отношения без обязательств. Они так же быстро заканчивают роман, как и начинают, из-за своей принадлежности к стихии огня.

Овны не всегда рубят с плеча: если им нравится партнер, они будут периодически вступать с ним в отношения без какого-либо намека на что-то серьезное.