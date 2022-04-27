Коридор затмений: как вести себя представителям знаков зодиака

Овен

Представители этого знака могут отметить скачки настроения, всплески неожиданной агрессии и гнева. Очень важно сохранять спокойствие и поддерживать оптимизм, пишет wday.ru.

Телец

Для представителей знака этот период будет тяжелым. Могут всплывать подсознательные программы, которые долгое время задвигались подальше, нерешенные личностные проблемы.

Близнецы

Могут начать всплывать из подсознания картины нерешенных кармических узлов, проявить себя неурегулированные межличностные конфликты, появиться склонность к самокопанию и осуждению.

Рак

Для Раков особенно непрост будет период лунного затмения. В это время Ракам крайне важно сохранять спокойствие ума, не впадать в уныние и депрессию.

Лев

Период солнечного затмения особенно отразится на внутреннем состоянии представителей этого знака. Солнце, являясь планетой-управителем Львов, будет чувствовать себя очень слабо и, соответственно, не сможет давать необходимую энергию.

Дева

Представителям этого знака в период коридора затмений не рекомендуется поддаваться всеобщей панике на фоне мировых событий. Важно сохранять спокойствие и распространять его на все вокруг себя.

Весы

У Весов все спокойно. Единственный из восходящих знаков, кого несильно заденет этот коридор затмений. Им проще всего сохранять устойчивость и равновесие в период эмоционального шторма.

Скорпион

У Скорпионов главная задача — не зацикливаться на какой-то одной мысли, не крутить ее сутками, быть более собранными, ответственными, затаиться. Перестать сожалеть о прошлом. Жить в настоящем моменте без угрызений совести.

Стрелец

Глобально Стрельцов не очень затронут эмоциональные качели. Однако, видя страдания вокруг, они просто не могут не помочь. Это отличный период для практики сострадания, но следите за тем, чтобы не превратиться в «спасателя».

Козерог

Козерогам лучше в этот период затихнуть и не предпринимать никаких активных действий, не начинать новых проектов. Коридор затмений – прекрасное время для очищения и детокса.

Водолей

Благоприятно будет почитание предков, создание родового древа и все ритуалы, связанные с родом. Пейте больше воды, меньше кофе.

Рыбы

Прекрасный период для очищения подсознания и убирания старых подсознательных программ. Желательно провести полный детокс организма на физическом уровне.