Фавориты чемпионата КПЛ-2022 оказались за пределами призовой тройки
Пока топ-клубы и фавориты нынешнего первенства теряют драгоценные очки, середнячки казахстанского чемпионата проявляют свои снайперские качества. Так, в восьмом туре КПЛ крупными победами отметились два клуба – «Каспий» и «Тараз».
Актауская дружина разгромила на своем поле карагандинский «Шахтер» – 4:0 – благодаря дублю Руана Телеша, Николы Цуцкича и Алмаса Арменова.
А коллектив из Тараза забил три безответных мяча в ворота западноказахстанского «Актобе».
Таким образом, после итогов восьмого тура «Каспий» во главе турнирной таблицы первенства КПЛ, а две южные дружины – «Ордабасы» и «Тараз» – за ним. Главные претенденты на чемпионство нынешнего сезона — «Астана», «Тобол» и «Кайрат» –пока вне призовой тройки.
Фото: Instagram/pflkaz
«Кызыл-Жар» – «Мактаарал» – 1:1
«Акжайык» – «Аксу» – 0:1
«Туран» – «Атырау» – 0:0
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