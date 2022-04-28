Фавориты чемпионата КПЛ-2022 оказались за пределами призовой тройки

Пока топ-клубы и фавориты нынешнего первенства теряют драгоценные очки, середнячки казахстанского чемпионата проявляют свои снайперские качества. Так, в восьмом туре КПЛ крупными победами отметились два клуба – «Каспий» и «Тараз».

Актауская дружина разгромила на своем поле карагандинский «Шахтер» – 4:0 – благодаря дублю Руана Телеша, Николы Цуцкича и Алмаса Арменова.

А коллектив из Тараза забил три безответных мяча в ворота западноказахстанского «Актобе».

Таким образом, после итогов восьмого тура «Каспий» во главе турнирной таблицы первенства КПЛ, а две южные дружины – «Ордабасы» и «Тараз» – за ним. Главные претенденты на чемпионство нынешнего сезона — «Астана», «Тобол» и «Кайрат» –пока вне призовой тройки.

Фото: Instagram/pflkaz