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10:05 28.04.2022

Фавориты чемпионата КПЛ-2022 оказались за пределами призовой тройки

Футбол Лидер КПЛ Фото: Instagram/caspiy_fc
Второй игровой день восьмого тура казахстанского первенства по футболу снова принес ряд неожиданных результатов, которые заметно повлияли на турнирную таблицу некоторых клубов-фаворитов, сообщает Zakon.kz.

Пока топ-клубы и фавориты нынешнего первенства теряют драгоценные очки, середнячки казахстанского чемпионата проявляют свои снайперские качества. Так, в восьмом туре КПЛ крупными победами отметились два клуба – «Каспий» и «Тараз».

Актауская дружина разгромила на своем поле карагандинский «Шахтер» – 4:0 – благодаря дублю Руана Телеша, Николы Цуцкича и Алмаса Арменова.

А коллектив из Тараза забил три безответных мяча в ворота западноказахстанского «Актобе».

Таким образом, после итогов восьмого тура «Каспий» во главе турнирной таблицы первенства КПЛ, а две южные дружины – «Ордабасы» и «Тараз» – за ним. Главные претенденты на чемпионство нынешнего сезона — «Астана», «Тобол» и «Кайрат» –пока вне призовой тройки.

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Фото: Instagram/pflkaz

Остальные результаты восьмого тура:

«Кызыл-Жар» – «Мактаарал» – 1:1

«Акжайык» – «Аксу» – 0:1

«Туран» – «Атырау» – 0:0

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