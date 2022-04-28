15 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Всего в стране подтверждено 1 305 504 случая, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 7,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 0,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 0.
14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 6,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 044 человека.