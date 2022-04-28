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10:37 28.04.2022

Казахстанcкие теннисисты вышли в четвертьфинал отбора ЧМ до 14 лет

Теннис Четвертьфинал ЧМ Фото: ktf.kz
В Нью-Дели завершились матчи группового раунда квалификации зоны Азии и Океании к юниорскому командному чемпионату мира с участием молодых теннисистов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Одержав три победы на групповом этапе, юниоры Казахстана получили право сыграть в 1/4 финала World Junior Tennis Competition 14&under. Казахстанское трио теннисистов в составе Зангара Нурланулы, Даниэля Тазабекова и Дамира Жалгасбая на старте обыграло команду Индонезии – 3:0.

С этим же счетом казахстанцы во втором туре разгромили сборную Шри-Ланки. И в заключительной игре групповой стадии переиграли представителей Пакистана – 2:0 – и с первого места вышли в четвертьфинал.

28 апреля сборной Казахстана за выход в полуфинал этих состязаний предстоит сыграть с теннисистами Гонконга.

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Куандык Шынасилов
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