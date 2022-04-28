11:07 28.04.2022
Маркировка лекарств вводится в Казахстане с 1 июля
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 25 апреля 2022 года дополнен Перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.
В частности, с 1 июля 2022 года вводится маркировка на лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.
В перечень добавлены:
сыворотки иммунные и фракции крови прочие;
иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
все остальные лекарственные средства.
Напомним, кроме того, подлежат маркировке:
сигареты, все табачные изделия – с 1 апреля 2022 года;
обувь – с 1 ноября 2022 года.
Постановление вводится в действие с 8 мая 2022 года.