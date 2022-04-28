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Законодательство РК
11:07 28.04.2022

Маркировка лекарств вводится в Казахстане с 1 июля

маркировка лекарств вводится в РК Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 25 апреля 2022 года дополнен Перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 июля 2022 года вводится маркировка на лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.

В перечень добавлены:

  • сыворотки иммунные и фракции крови прочие;

  • иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;

  • кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;

  • все остальные лекарственные средства.

Напомним, кроме того, подлежат маркировке:

  • сигареты, все табачные изделия – с 1 апреля 2022 года;

  • обувь – с 1 ноября 2022 года.

Постановление вводится в действие с 8 мая 2022 года.

Лариса Черненко
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