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Обязательную маркировку лекарств, произведенных с 1 июля 2024 года, ввели в Казахстане

Обязательную маркировку лекарств, произведенных с 1 июля 2024 года, ввели в РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 08:55 Фото: pixabay
Правительство постановлением от 28 июня 2024 года внесло соответствующие изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz

В частности, установлено, что с 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка в отношении лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2024 года, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы, или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии.

Ранее в документе говорилось о лекарствах, ввезенных в Казахстан и произведенных в Казахстане без указания даты.

Постановление введено в действие с 3 июля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2024 года.

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