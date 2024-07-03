Обязательную маркировку лекарств, произведенных с 1 июля 2024 года, ввели в Казахстане

Правительство постановлением от 28 июня 2024 года внесло соответствующие изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz

В частности, установлено, что с 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка в отношении лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2024 года, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы, или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии.

Ранее в документе говорилось о лекарствах, ввезенных в Казахстан и произведенных в Казахстане без указания даты.

Постановление введено в действие с 3 июля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2024 года.