В Казахстане увеличили стоимость и вес для беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

Так, Советом Евразийской экономической комиссии 15 апреля 2022 года внесены изменения в Решение Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Решение вступает в силу с 28 апреля 2022 года.

Решением предусмотрено повышение стоимостного и весового порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом или несопровождаемом багаже на таможенную территорию Евразийского экономического союза всеми видами транспорта, кроме воздушного, с 500 евро до 1000 евро и с 25 кг до 31 кг сроком до 1 октября 2022 года. Комитет госдоходов МФ РК

Такое временное повышение порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вводится для Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России. В Армении данные пороги остаются на прежнем уровне.

Как отметили в КГД, до 1 октября товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом или несопровождаемом багаже на таможенную территорию ЕАЭС любым транспортом, кроме воздушного, в пределах 1000 евро и 31 кг не подлежат обложению таможенными платежами.

Если же стоимость ввозимых в багаже товаров для личного пользования превышает сумму 1000 евро или их вес составляет более 31 кг, получателю необходимо будет уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой нормы.