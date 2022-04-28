Импорт сахара останется на уровне 80% – Тугжанов

Как сообщил Тугжанов, в соответствии с поручением главы государства в обрабатывающей промышленности будет реализовано 690 проектов с созданием 115 тысяч рабочих мест. При этом среди наиболее важных шагов правительства – стопроцентное импортозамещение продовольственных товаров. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность страны. По итогам прошлого года доля отечественного производства продтоваров на рынке составила 80%. По шести товарам Казахстан еще зависит от импорта – это яблоки, колбасы, творог и сыр, сахар, мясо птицы и рыба.

Сейчас есть возможность обеспечить себя на уровне 80%. Только 20% продукции мы вынуждены завозить извне. В будущем по программе будет возможность до 2025 года полностью закрыть шесть видов продукции. Только сахар останется на уровне 80%, все остальные товары из других стран при реализации мы выводим на уровень 100%. Это один из самых больших проектов. Поэтому для будущего устранения импортной зависимости будет реализовано 900 инвестиционных проектов. Ералы Тугжанов

По словам зампремьера, полного импортозамещения ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс и калийные удобрения.