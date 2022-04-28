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13:50 28.04.2022

Обнародованы зарплаты гонщиков «Формулы-1» на нынешний сезон

Автогонки, зарплата, гонщики Фото: Instagram/lewishamilton
Сезон «Формулы-1» 2022 года в самом разгаре, дуэль между лидерами прошлого сезона Максом Ферстапенном и Льюисом Хэмилтоном продолжается не только на трассе, но и по заработкам автогонщиков, сообщает Zakon.kz.

Голландский гонщик Макс Ферстаппен после триумфа в 2021 году получил долгосрочный контракт, сравнившись по зарплате с самым высокооплачиваемым пилотом мира, британцем Льюисом Хэмилтоном, передает The Independent.

Зарплаты у обоих пилотов на данный момент составляют 40 млн фунтов стерлингов. Фернандо Алонсо занимает третью строчку с 15 млн, а четвертое место – за Ландо Норрисом с 12 млн. Список пятерки завершает Себастьян Феттель — 11 млн.

Формула-1 Автогонщик

Фото: Instagram/lewishamilton

В Топ-10 вошли Даниэль Риккардо – 11 млн, Шарль Леклер – 9 млн, Карлос Сайнс – 7 млн, Валттери Боттас – 7 млн, Лэнс Стролл – 7 млн.

Меньше всех зарабатывает Юки Цунода из команды «Альфа Таури», у него 364,900 фунтов стерлингов. Цифры, конечно, приблизительные, поскольку команды никогда не разглашают гонорары пилотов. В сумму заработка не включают бонусы, связанные с результатами, или другие доплаты. Но, тем не менее, дают определенное представление о заработке пилотов.

Автогонки Подготовка

Фото: Instagram/lewishamilton

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым гонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов так называемых Гран-при в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (FIA).

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