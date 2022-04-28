Обнародованы зарплаты гонщиков «Формулы-1» на нынешний сезон
Голландский гонщик Макс Ферстаппен после триумфа в 2021 году получил долгосрочный контракт, сравнившись по зарплате с самым высокооплачиваемым пилотом мира, британцем Льюисом Хэмилтоном, передает The Independent.
Зарплаты у обоих пилотов на данный момент составляют 40 млн фунтов стерлингов. Фернандо Алонсо занимает третью строчку с 15 млн, а четвертое место – за Ландо Норрисом с 12 млн. Список пятерки завершает Себастьян Феттель — 11 млн.
Фото: Instagram/lewishamilton
Меньше всех зарабатывает Юки Цунода из команды «Альфа Таури», у него 364,900 фунтов стерлингов. Цифры, конечно, приблизительные, поскольку команды никогда не разглашают гонорары пилотов. В сумму заработка не включают бонусы, связанные с результатами, или другие доплаты. Но, тем не менее, дают определенное представление о заработке пилотов.
Фото: Instagram/lewishamilton
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