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13:58 28.04.2022

Тучные люди старше 80 лет умирают позже своих худощавых сверстников – исследование

лишний вес, здоровье, Китай Фото: pexels
Китайские ученые доказали, что люди с избыточной массой тела старше 80 лет имеют низкий уровень смертности по сравнению с их сверстниками, которые имеют более худощавое строение тела, передает Zakon.kz.

Показатели индекса массы тела нужны для того, чтобы определить баланс между весом и ростом человека, сообщает nature.com.

Сяомин Ши из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и его коллеги изучили риск смертности более чем у 27 тысяч человек старше 80 лет по всему Китаю с 1998 года.

Участниками исследования стали люди в основном в возрастной группе 93 года. Наблюдение за этой группой лиц длилось 10 лет, вплоть до 2018 года, или до смерти (если она произошла раньше).

Ученые при исследовании учитывали несколько факторов: социально-экономический статус, образование и наличие вредных привычек.

По информации профессора Ши, рекомендации по индексу массы тела основаны на измерениях, проведенных в младших возрастных группах.

Исследователи не смогли объяснить, почему более высокий ИМТ связан с более низким уровнем смертности.

Как предположил ученый, это можно объяснить тем, что у таких людей более питательная диета. Он также отмечает, что в целом показатели ИМТ в этой возрастной группе были ниже, чем на Западе. Более 40 процентов людей старше 60 лет в США страдают ожирением.

Анастасия Беньяминова
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