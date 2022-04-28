Тугжанов рассказал, как отразится на инфляции программа по повышению доходов
Всегда резкое повышение зарплаты влияет на повышение инфляции. Есть этот момент, но это не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Есть системные и оперативные меры. Оперативные направлены на конкретное повышение зарплаты отдельно взятых компаний, и в отношении тех компаний, где уровень зарплат очень низок. Не зря сегодня задавали вопрос о медианной зарплате, потому что не везде средняя зарплата соответствует реальным объективным данным. Ералы Тугжанов
В связи с этим задача стоит на определение тех граждан, у которых низкая зарплата – как раз этой категории и будут поднимать оплату труда в первую очередь.
Мы когда поднимаем вопрос в отношении «Самрук-Казына», речь не идет о поднятии уровня зарплаты руководящего состава. Речь только о производственном персонале. Все бюджетные организации и крупные горнодобывающие, нефтяные компании всегда на уровень инфляции закладывают повышение зарплаты.Ералы Тугжанов
Сегодня в СЦК Ералы Тугжанов презентовал программу повышения доходов населения. Она имеет стратегический характер и сфокусирована на точечных направлениях, которые обеспечат совокупный рост доходов населения.
Планируется увеличение зарплаты более 1 млн работников бюджетной сферы и производственного персонала квазигоссектора.
До 2025 года будет создано более 2 млн новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.
Кроме того, вокруг более 100 крупных предприятий будут создаваться пояса МСБ. Это позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям бизнеса.