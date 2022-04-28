Когда завершится учебный год и начнутся экзамены в школах

Так, учебные занятия в организациях среднего образования (школах), независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, завершаются 25 мая 2022 года.

Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов проводятся с 28 мая по 6 июня 2022 года.

Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов – с 27 мая по 10 июня 2022 года.

Также утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов с соблюдением санитарных требований:

письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/узбекскому/таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 28 мая 2022 года; письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 31 мая 2022 года; письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 3 июня 2022 года; письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 6 июня 2022 года;

для обучающихся 11 (12) классов с соблюдением санитарных требований:

письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 27 мая 2022 года; письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/таджикскому/узбекскому языку (язык обучения) в форме эссе – 30 мая 2022 года; устный экзамен по истории Казахстана – 2 июня 2022 года; письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 7 июня 2022 года; письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература, иностранный язык (английский/ французский/ немецкий), информатика) – 10 июня 2022 года.

Повторная итоговая аттестация обучающихся с соблюдением санитарных требований проводится в сроки, определяемые организациями среднего образования.

Кроме того, для повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии и ограничительных мер, с 26 мая по 17 июня 2022 года будет организовано обучение в Летней школе для обучающихся 1-8, 10 классов.

Приказ вводится в действие с 8 мая 2022 года.