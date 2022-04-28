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Законодательство РК
14:53 28.04.2022

В Казахстане будут отслеживать цены на социально значимые продукты и уголь

запущен пилотный проект прослеживаемости цен Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов запустили пилотный проект по прослеживаемости социально значимых продовольственных товаров и каменного угля. Участники должны будут выписывать электронную счет-фактуру в системе ИС ЭСФ, сообщает Zakon.kz.

Для недопущения роста инфляции, повышения цен на продукты питания и нефтепродукты заместитель премьер-министра – министр финансов РК 13 апреля 2022 года утвердил Правила реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории РК социально значимых продовольственных товаров и каменного угля на основании информационной системы электронных счетов-фактур».

Новые правила вступят в силу с 29 апреля 2022 года.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входят:

  • мука пшеничная первого сорта;

  • хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой);

  • рожки (весовые);

  • крупа гречневая (ядрица, весовая);

  • рис шлифованный (круглозерный, весовой);

  • картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная;

  • сахар белый – сахар-песок;

  • масло подсолнечное;

  • говядина (лопаточно-грудная часть с костями);

  • мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью);

  • молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке;

  • кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке;

  • масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров);

  • яйцо куриное (I категория);

  • соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»);

  • творог: 5 – 9% жирности.

Пилотный проект запускается до 31 декабря 2022 года в части введения обязанности налогоплательщиков по выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ) при реализации социально значимых товаров и угля согласно перечню.

Вместе с тем при осуществлении розничной реализации таких товаров физическим лицам (для личного потребления) выписка ЭСФ не требуется.

Лариса Черненко
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