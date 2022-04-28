В Казахстане будут отслеживать цены на социально значимые продукты и уголь
Для недопущения роста инфляции, повышения цен на продукты питания и нефтепродукты заместитель премьер-министра – министр финансов РК 13 апреля 2022 года утвердил Правила реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории РК социально значимых продовольственных товаров и каменного угля на основании информационной системы электронных счетов-фактур».
Новые правила вступят в силу с 29 апреля 2022 года.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входят:
мука пшеничная первого сорта;
хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой);
рожки (весовые);
крупа гречневая (ядрица, весовая);
рис шлифованный (круглозерный, весовой);
картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная;
сахар белый – сахар-песок;
масло подсолнечное;
говядина (лопаточно-грудная часть с костями);
мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью);
молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке;
кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке;
масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров);
яйцо куриное (I категория);
соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»);
творог: 5 – 9% жирности.
Пилотный проект запускается до 31 декабря 2022 года в части введения обязанности налогоплательщиков по выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ) при реализации социально значимых товаров и угля согласно перечню.
Вместе с тем при осуществлении розничной реализации таких товаров физическим лицам (для личного потребления) выписка ЭСФ не требуется.