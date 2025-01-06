Пилотный проект прослеживаемости социально значимых товаров, угля и зерна продлили до 2026 года

Министр финансов приказом от 27 декабря 2024 года внес изменения в правила реализации пилотного проекта по прослеживанию на территории РК социально значимых продовольственных товаров, каменного угля и зерна на основании информационной системы электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории РК социально значимых продовольственных товаров, каменного угля и зерна на основании ИС "ЭСФ" был внедрен в рамках принимаемых мер по недопущению роста инфляции, повышения цен на продукты питания, каменный уголь и зерно до 31 декабря 2024 года.

Однако в дальнейшем в целях урегулирования цен на социально значимые продовольственные товары, каменный уголь и зерно, а также устранения рисков превышения торговой надбавки и усиления работ по осуществлению контроля было принято решение продлить действие пилотного проекта по 31 декабря 2025 года.

Приказ введен в действие 31 декабря 2024 года.

Напомним, в рамках пилота производители, импортеры, недропользователи и поставщики, в том числе налогоплательщики, не состоящие на регистрационном учете по НДС, при реализации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям социально значимых продовольственных товаров, каменного угля и зерна обязаны выписывать электронные счета-фактуры, за исключением розничной реализации конечному потребителю.

