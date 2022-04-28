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Законодательство РК
15:11 28.04.2022

Назначен новый аким Кызылорды

Асылбек Шаменов Фото: gov.kz
В Кызылорде назначили нового акима. Им стал Асылбек Шаменов, передает Zakon.kz.

Асылбек Шаменов родился 8 июля 1978 года в Кызылординской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинский государственный университет им. Абая, специальность «международный туризм»;

· Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, специальность «разработка нефтегазовых месторождений», «строительство».

Трудовой стаж:

· менеджер ТОО «Кызылорда интеграция» (1999-2007);

· занимал ответственные должности в областных управлениях Государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (2007-2012);

· заместитель начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, заместитель акима города Кызылорды (2012-2018);

· начальник Управления мобилизационной подготовки Кызылординской области (05.2018 – 03.2020);

· аким Жалагашского района Кызылординской области (03.2020 – 04.2022).

Бывший аким города Ганибек Казантаев освобожден от должности по собственному желанию.

Анастасия Стативкина
Кызылорда
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