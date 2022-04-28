Назначен новый аким Кызылорды
Асылбек Шаменов родился 8 июля 1978 года в Кызылординской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алматинский государственный университет им. Абая, специальность «международный туризм»;
· Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, специальность «разработка нефтегазовых месторождений», «строительство».
Трудовой стаж:
· менеджер ТОО «Кызылорда интеграция» (1999-2007);
· занимал ответственные должности в областных управлениях Государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (2007-2012);
· заместитель начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, заместитель акима города Кызылорды (2012-2018);
· начальник Управления мобилизационной подготовки Кызылординской области (05.2018 – 03.2020);
· аким Жалагашского района Кызылординской области (03.2020 – 04.2022).
Бывший аким города Ганибек Казантаев освобожден от должности по собственному желанию.