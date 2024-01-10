Назначен новый аким Кызылорды
Ранее он занимал должность первого заместителя акима.
Асылбек Шаменов, возглавлявший город Кызылорда почти два года, освобожден от должности в связи с назначением на должность государственного инспектора отдела государственного контроля Администрации президента РК.
Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.
В 1989 году окончил Кузбасский политехнический институт, в 2002 г. – Евразийский национальный университет им. Гумилева.
В разные годы заведовал отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области, возглавлял Департамент предпринимательства и промышленности Кызылординской области, занимал должность акима города Кызылорды. Кроме того, трудился на разных должностях в Канцелярии премьер-министра РК.
С 2019 г. работал государственным инспектором Администрации президента РК.