Закиржан Кузиев избран депутатом мажилиса от АНК
Закиржан Кузиев родился 30 января 1969 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Профессионально-техническое училище №16 (1987), специальность «строитель-паркетчик».
Трудовой стаж:
· столяр-станочник 5-го разряда в производственном объединении «Ремстройтехника» (1990-1991);
· инструктор шеф-монтажного отдела «Четыре и К» малого производственного коммерческого предприятия (1991-1992);
· заместитель директора МГП «Единство» (1992-1993);
· директор малого частного предприятия «Назигум» (1993-1996);
· президент АО «Универсал» (1996-1999);
· директор, генеральный директор ЗАО «Универсал», генеральный директор СП «Бент-Анак» (1999-2005);
· генеральный директор ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» (2005-2008);
· президент, советник генерального директора ТОО «Универсал» (2008-2010);
· учредитель ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» (с 2005), председатель правления совета директоров ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод», ТОО «Универсал» (с 2016).