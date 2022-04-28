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Законодательство РК
16:15 28.04.2022

Закиржан Кузиев избран депутатом мажилиса от АНК

Закиржан Кузиев, назначение, АНК Фото: Instagram/kuziyev_zakirzhan
Закиржан Кузиев избран депутатом мажилиса от АНК с результатом 60,94% голосов, передает Zakon.kz.

Закиржан Кузиев родился 30 января 1969 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Профессионально-техническое училище №16 (1987), специальность «строитель-паркетчик».

Трудовой стаж:

· столяр-станочник 5-го разряда в производственном объединении «Ремстройтехника» (1990-1991);

· инструктор шеф-монтажного отдела «Четыре и К» малого производственного коммерческого предприятия (1991-1992);

· заместитель директора МГП «Единство» (1992-1993);

· директор малого частного предприятия «Назигум» (1993-1996);

· президент АО «Универсал» (1996-1999);

· директор, генеральный директор ЗАО «Универсал», генеральный директор СП «Бент-Анак» (1999-2005);

· генеральный директор ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» (2005-2008);

· президент, советник генерального директора ТОО «Универсал» (2008-2010);

· учредитель ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» (с 2005), председатель правления совета директоров ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод», ТОО «Универсал» (с 2016).

Анастасия Стативкина
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