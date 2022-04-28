Стрела автокрана пробила окно квартиры – комментарий Комитета промбезопасности МЧС РК

По предварительным данным, при подаче строительных материалов на рабочую зону провалились в грунт задние опоры, в результате устойчивость автомобильного крана была нарушена, груз ушел вперед. Стрела автокрана пробила окно квартиры, расположенной на шестом этаже. Пострадавших нет. Комитет промышленной безопасности МЧС РК

В настоящее время в ТОО «Intex contract» создается внутренняя комиссия для расследования инцидента.

Фото: gov.kz