17:00 28.04.2022
Стрела автокрана пробила окно квартиры – комментарий Комитета промбезопасности МЧС РК
Фото: pixabay
28 апреля стрела автокрана пробила окно квартиры, расположенной на шестом этаже. Пострадавших нет, передает Zakon.kz.
По предварительным данным, при подаче строительных материалов на рабочую зону провалились в грунт задние опоры, в результате устойчивость автомобильного крана была нарушена, груз ушел вперед. Стрела автокрана пробила окно квартиры, расположенной на шестом этаже. Пострадавших нет.Комитет промышленной безопасности МЧС РК
В настоящее время в ТОО «Intex contract» создается внутренняя комиссия для расследования инцидента.
Фото: gov.kz
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