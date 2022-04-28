«Алтай» гарантировал себе минимум «серебро» азиатского клубного первенства

В предпоследний игровой день волейболистки из Усть-Каменогорска обыграли соперниц из Ирана, команду Barij Essence – 3:0 (25:11, 25:9, 25:10). В турнирной таблице казахстанский коллектив уверенно лидирует с четырьмя победами из четырех возможных, занимая первое место.

Чтобы отстоять титул действующих чемпионов Азии и стать двухкратными победителями этих престижных соревнований, необходимо 29 апреля обыграть представителей Таиланда – Diamond Food-Fine Chef Sport Club. Можно сказать, это будет финал клубного чемпионата Азии в Семее. Поединок начнется в 11:00.

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