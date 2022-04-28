Школьница подралась с учительницей в Талдыкоргане

Инцидент произошел 11 апреля между учительницей английского языка и ученицей 8 класса. После этого случая в школе был проведен совет по этике, куда была приглашена мама ученицы, в ходе совета стороны примирились и не имеют друг к другу претензий, – рассказали в пресс-службе акимата города.

Отмечается, что учительница вскоре уволилась в связи с проблемами со здоровьем. В данное время она проходит лечение в местной больнице. Данный факт, отметили в акимате, не связан с произошедшим конфликтом.