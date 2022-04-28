Прокуратура Алматы предостерегает граждан от телефонных мошенников

Для положительного разрешения результата проверки мошенники просят скинуть на счет в банке денежное вознаграждение. В другом случае граждан обманывают о попытке взлома их банковских счетов либо оформлении на их имя кредита. Для предотвращения попытки взлома они предлагают алгоритм действий. По нему владельцам счетов должен прийти специальный защитный код, который они просят продиктовать, – говорится в сообщении.

При этом у абонентов на мобильных телефонах при помощи использования спецсредств могут определяться действующие номера правоохранительных органов.