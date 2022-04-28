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21:50 28.04.2022

Слабость в ногах может быть признаком инсульта или рассеянного склероза – врач

трость Фото: pixabay
Невролог Ольга Ларионова перечислила семь опасных болезней, которые сопровождаются общим симптомом – слабостью в ногах, передает Zakon.kz.

В интервью изданию «Доктор Питер» специалист отметила, что слабость может указывать на инсульт в области головного мозга. В этом случае она проявляется с одной стороны и может сопровождаться онемением одной половины тела, нарушением речи или непониманием речи других, асимметрией лица, головокружением, нарушением равновесия, резкой головной болью, потерей сознания.

Также слабость может свидетельствовать о спинальном инсульте – это острое нарушение спинномозгового кровообращения, уточняет Ларионова. Тогда нарушается чувствительность и функции тазовых органов, а также появляется боль в позвоночнике.

Кроме того, по словам врача, слабость может свидетельствовать об объемных опухолях головного и спинного мозга, рассеянном склерозе, мигрени, мигренозном инфаркте мозга. Свойственна слабость в ногах и боковому амиотрофическому склерозу (БАС) – необратимому поражению двигательных нейронов, уточнила эксперт.

Если появляется слабость в ногах, нужно обратиться за медицинской помощью. Понять, какая болезнь вызвала слабость, можно только после тщательной диагностики, обследования, – призвала Ларионова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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