Врач перечислил признаки старения почек

В беседе с изданием «Доктор Питер» он отметил, что к ключевым признакам старения почек, по мнению врача, можно отнести следующие симптомы: дряблость и уменьшение размеров, повышение давления и креатинина, снижение скорости клубочковой фильтрации.

Уточняется, что возрастные изменения затрагивают и остальные структуры — лоханки и мочеточники, в результате тонус гладких мускулов в области мочеточников снижается. Особенно опасно при этом, заявил эксперт, долго терпеть и не опорожнять мочевой пузырь.

Все эти факторы в итоге приводят к застою, скоплению солей, развития бактериального воспаления, мочекаменной болезни, пиелонефриту и прочим недугам, предупредил Бахарев.