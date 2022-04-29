Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:05 29.04.2022

Возможность оплачивать газ рублями прорабатывают в Австрии – посол РФ

Австрия Россия Фото: pixabay
Отказаться быстро от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого Австрией голубого топлива, попросту невозможно, отметил посол РФ Дмитрий Любинский, передает Zakon.kz.

Австрийский концерн OMV прорабатывает вариант оплаты газа в рублях. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, сообщают «Известия».

Что касается энергетического блока, то и здесь Кабинетом министров Австрии декларирован курс на разрыв тесных традиций кооперации. Ведущий концерн OMV пересматривает приоритеты в стратегии собственного развития.Дмитрий Любинский

По его словам, они уже объявили о выходе из ряда совместных проектов с «Газпромом» и о полном замещении поставок российской нефти в Австрию (ее доля составляла менее 8%).

Однако, как отметил Любинский, отказаться быстро от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого Австрией голубого топлива, параллельно обеспечив надежную схему замещения, попросту невозможно. По его словам, это признается на политическом уровне в Вене.

Что касается модальностей оплаты газовых поставок, то австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант. Нет никаких сомнений в том, что взаимоприемлемая схема с учетом требований санкционного режима может быть найдена.Дмитрий Любинский

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ за рубли. Такое решение российский лидер принял в ответ на санкции Запада.

Данияр Кунафин
Россия Австрия
Назначен новый аким Кызылорды
28.04.2022
Токаев назначил замсекретаря Совбеза РК
28.04.2022
Избегают серьезных отношений: назван Топ-4 знаков зодиака
28.04.2022
Закончилась ли пандемия коронавируса в Казахстане – ответ Минздрава
28.04.2022
Когда завершится учебный год и начнутся экзамены в школах
28.04.2022
Главная Топ LIVE Все